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НовостиОбщество7 ноября 2022 14:45

В Госдуме предложили сделать бесплатными парковки в Москве для пенсионеров

Депутат Нилов призвал сделать парковки по выходным на местах с повышенным тарифом бесплатными для пожилых москвичей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
По словам депутата Нилова, такая мера будет хорошим продолжением программы «Активное долголетие».

По словам депутата Нилова, такая мера будет хорошим продолжением программы «Активное долголетие».

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава комитета Госдумы по социальной политики Ярослав Нилов призвал сделать парковки по выходным на местах с повышенным тарифом бесплатными для пенсионеров. С этим предложением он обратился к заммэра по вопросят транспорта Максиму Ликсутову. Советующий пост появился в телеграм-канале депутата.

По его словам, такая мера будет хорошим продолжением программы «Активное долголетие».

Нилов добавил: в Комитет труда и социальной политики не раз обращались ветераны и пожилые горожане, которое не готовы отдавать большие деньги за стоянку, ведь цена «кусается»: в центре – до 380-450 рублей в час. В то же время им хочется в выходные прогуляться по центру, сходить в храм, музей или театр. Но чаще всего бесплатно оставить машину можно только в дни государственных праздников.

«Понятно, что центр Москвы нужно разгружать. И что платным парковкам, к сожалению, не стать бесплатными. Но социально незащищённые горожане от этого испытывать неудобств не должны», — заявил парламентарий.

Ранее KP.RU сообщал, что выплаты семьям с детьми и пенсионерам проиндексируют в Москве на 10%.