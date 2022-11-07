В Госдуме предложили сделать бесплатными парковки в Москве для пенсионеров

По словам депутата Нилова, такая мера будет хорошим продолжением программы «Активное долголетие». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава комитета Госдумы по социальной политики Ярослав Нилов призвал сделать парковки по выходным на местах с повышенным тарифом бесплатными для пенсионеров. С этим предложением он обратился к заммэра по вопросят транспорта Максиму Ликсутову. Советующий пост появился в телеграм-канале депутата.

По его словам, такая мера будет хорошим продолжением программы «Активное долголетие».

Нилов добавил: в Комитет труда и социальной политики не раз обращались ветераны и пожилые горожане, которое не готовы отдавать большие деньги за стоянку, ведь цена «кусается»: в центре – до 380-450 рублей в час. В то же время им хочется в выходные прогуляться по центру, сходить в храм, музей или театр. Но чаще всего бесплатно оставить машину можно только в дни государственных праздников.

«Понятно, что центр Москвы нужно разгружать. И что платным парковкам, к сожалению, не стать бесплатными. Но социально незащищённые горожане от этого испытывать неудобств не должны», — заявил парламентарий.

Ранее KP.RU сообщал, что выплаты семьям с детьми и пенсионерам проиндексируют в Москве на 10%.