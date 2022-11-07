Toyota Camry едва не утонула в водоёме после столкновения с грузовиком и автомобилем Hummer в Москве Фото: Сергей ГАПОН

7 ноября в Москве произошло столкновение Hummer, Toyota Camry и грузовика, на проспекте Генерала Дорохова. От удара легковой автомобиль отбросило с дороги, и он угодил в находящийся рядом водоём. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Упавшая в водоём Toyota Camry едва не утонула, в то время как Hummer от удара потерял два передних колеса - их вырвало. Легче всего отделался грузовой автомобиль, у него повреждения незначительные.

По предварительной информации пострадавших людей в инциденте не было. На месте аварии работают экстренные службы города. Причины произошедшего выясняются.

Ранее KP.RU писал, что Московский скоростной диаметр станет платным со 2 января 2023 года. Стоимость тарифа составит 950 рублей. Внутригородская магистраль останется бесплатной для всех легковых машин с госномерами Москвы и области, наземного городского транспорта, междугородних автобусов, а также для такси, имеющих лицензии на работу в столичном регионе.