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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 14:47

Toyota Camry едва не утонула в водоёме после столкновения с грузовиком и автомобилем Hummer в Москве

Авария произошла на проспекте Генерала Дорохова
Авторы (2):
Светлана ДАНИЛИНА
Сергей КУДРИН
Toyota Camry едва не утонула в водоёме после столкновения с грузовиком и автомобилем Hummer в Москве

Toyota Camry едва не утонула в водоёме после столкновения с грузовиком и автомобилем Hummer в Москве

Фото: Сергей ГАПОН

7 ноября в Москве произошло столкновение Hummer, Toyota Camry и грузовика, на проспекте Генерала Дорохова. От удара легковой автомобиль отбросило с дороги, и он угодил в находящийся рядом водоём. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Упавшая в водоём Toyota Camry едва не утонула, в то время как Hummer от удара потерял два передних колеса - их вырвало. Легче всего отделался грузовой автомобиль, у него повреждения незначительные.

По предварительной информации пострадавших людей в инциденте не было. На месте аварии работают экстренные службы города. Причины произошедшего выясняются.

Ранее KP.RU писал, что Московский скоростной диаметр станет платным со 2 января 2023 года. Стоимость тарифа составит 950 рублей. Внутригородская магистраль останется бесплатной для всех легковых машин с госномерами Москвы и области, наземного городского транспорта, междугородних автобусов, а также для такси, имеющих лицензии на работу в столичном регионе.