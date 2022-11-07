Ложная пожарная тревога сработала в терминале «Б» аэропорта Шереметьево

Ложная пожарная тревога сработала в терминале «Б» Шереметьево Фото: Михаил ФРОЛОВ

В московском аэропорту Шереметьево сработала ложная пожарная тревога. Предупреждающий сигнал прозвучал в терминале «Б», о чём пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

- В Шереметьево сработала пожарная сигнализация в терминале «Б». Срабатывание ложное, возгорания нет, — сообщает источник.

Уточняется, что эвакуировать находящихся внутри терминала сотрудников и пассажиров не пришлось. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, уточняются причины срабатывания сигнализации.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в московском аэропорту Шереметьево задержали пассажирку из-за часов стоимостью более трёх миллионов рублей. Женщина прилетела из Дубая, и при себе имела незадекларированные, дорогостоящие часы. По её собственному заявлению, она не знала о необходимости декларировать аксессуар, а сам он принадлежит её мужу. В отношении пассажирки начали административное производство.