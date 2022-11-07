Публицист Бориснев задержан в Москве за вымогательство 17 млн рублей у миллиардера Сергея Цикалюка

Публициста Бориснева задержали в Москве за вымогательство 17 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Сергей Бориснев был задержан 7 ноября в Москве, по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег у миллиардера Сергея Цикалюка, за непубликацию некой компрометирующей бизнесмена информации. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

17 млн рублей - столько по данным правоохранителей требовал публицист от Цикалюка за отказ от публикации в своей книге информации, которая порочила бы честь и достоинство предпринимателя. Задержание Бориснева было произведено при передаче ему аванса в размере 900 тыс. рублей.

В отношении писателя возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), ему может грозить до семи лет лишения свободы. Пока что же Борисневу выдали подписку о невыезде.

Сергей Цикалюк же является бизнесменом, основателем «Военно-страховой компании», занимающейся страхованием имущества, жизни, здоровья и.т.д.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве вымогатель шантажировал 55-летнюю гардеробщицу тем, что опубликует её интимные фотографии, и требовал за непубликацию 500 тыс. рублей.