Грузовик опрокинулся в результате столкновения трёх автомобилей на 5-ой Парковой улице в Москве

Столкновение трёх автомобилей произошло на 5-ой Парковой улице в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

ДТП с участием двух легковых, и одного грузового автомобиля, произошло на 5-ой Парковой улице в Москве вечером 7 ноября. Столкновение случилось в районе дома № 54к1, о чём пишет пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Сообщается, что от удара грузовик опрокинулся, перекрыв собой проезжую часть. На месте происшествия уже находятся городские аварийные службы, выясняются все обстоятельства случившегося, а также уточняется информация о пострадавших.

Также в ведомстве подчеркнули, что на момент 19:21 7 ноября и далее движение частично перекрыто - действует только одна полоса по Сиреневой улице, в сторону Никитинского бульвара. Сообщений о возобновлении движения пока не поступало.

Ранее KP.RU сообщал о появившихся деталях ДТП, в котором столичный бизнесмен на иномарке Maybach въехал в две припаркованные машины, а после его обнаружили в бессознательном состоянии.