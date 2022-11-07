В Москве цены на «вторичку» упали на 15% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве цены на вторичное жилье упали на 15,5%. Таковы данные, озвученные агентством недвижимости Est-a-Tet.

Средняя цена квадратного метра на рынке в октябре составила 438,1 тыс. руб./кв.м. А по отношению к началу года снижение составило до 15,5%.

В границах старой Москвы объем предложений на рынке вырос.

Больше всего объектов недвижимости выставлено на продажу в Западном административном округе, там на рынке можно выбирать из 7 тысяч объектов.

ЮВАО, ВАО, СВАО и ЮАО являются лидером среди самых доступных цен. При этом в САО ценник не изменился, а в Южном, Северо-Восточном и Юго-Восточном АО средняя стоимость квартир выросла на 3,2%, 2,3% и 1,5%, пишут «Новые известия».

В ЦАО стоимость вторички упала на 20,9%, но так как жилье здесь традиционно самое дорогое, оно также сохранило свои позиции.