В Москве построят новый завод современной декоративной и уходовой косметики

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Инвестор построит в районе Свиблово завод по производству косметики полного цикла в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Компания получила участок земли (0,66 га) в аренду, не участвуя в торгах. Решение об этом приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Инвестор построит предприятие полного цикла общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров. На производстве будут изготавливать косметические средства и упаковочную тару для выпускаемой продукции. Туда смогут трудоустроиться 50 человек. Инвестиции в проект превысят 440 миллионов рублей, – рассказал Владислав Овчинский.

На новом заводе будут выпускать современную декоративную и уходовую косметику для лица, тела и волос, средства личной гигиены. Отдельная линия будет создана для выпуска средств индивидуальной защиты – масок и антисептиков. Бизнес планирует разместить на своем предприятии также производство контрактного типа — это изготовление продукции на другом (независимом) предприятии по заказу компаний. Построят помещения логистического и складского назначения. В планах разработка и запуск платформы для продажи локальных косметических брендов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, завод будет построен на участке по адресу Енисейская улица, владение 1 — это промзона рядом с Ярославским шоссе, Северянинским путепроводом и проездом Серебрякова. Договор с предпринимателем будет заключен на пять лет — это срок, в течение которого бизнес должен завершить строительство производства.

Застройщиком выступает компания ООО «ТСП». Сейчас фирма реализует проект локальных косметических брендов Cha u kao & Awareness, а также PURELOVE, которые продаются в различных магазинах страны.