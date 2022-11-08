Ефимов: Реорганизацию участка в Обручевском районе проведут по программе комплексного развития территорий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На юго-западе столицы приведут в порядок участок, занятый гаражами, автомойками и автобазами. Площадка примерно в девять гектаров расположена на улице Обручева, между улицами Академика Челомея и Архитектора Власова. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на сайте столичного правительства уже можно ознакомиться с проектом решения о реорганизации участка по программе комплексного развития территорий (КРТ). Вложения в него составят семь миллиардов рублей.

«Благодаря реализации проекта в Обручевском районе появится более тысячи новых рабочих мест, - отметил заммэра. - В бюджет города будет ежегодно поступать почти 426 миллионов рублей в текущих ценах».

Некоторыми подробностями дальнейшей судьбы участка поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. В планах - строительство около 61 тысячи квадратных метров недвижимости. Здесь появятся школа примерно для тысячи учащихся и детсад на 275 мест. Их общая площадь - более 27 тысяч квадратных метров.

«На участке также построят физкультурно-оздоровительный комплекс со скалолазным центром площадью девять тысяч квадратных метров», - добавил Гаман.

По его словам, рядом разместятся офисы, отделения банков, общепит и магазины.

Напомним, программа КРТ позволит дополнительно открыть в Москве порядка 550 тысяч рабочих мест. В проекты вложат всего семь триллионов рублей. А бюджет города получит около трех триллионов рублей. Известно уже о КРТ для нескольких площадок. Среди них - «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево». Затем к ним добавились остановленная стройка в Тропарево-Никулино на западе города, заброшка в Тимирязевском районе столицы, бывшие промзоны «Тёплый Стан» и «Автомоторная». Помимо этого, выбраны операторы для КРТ «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Кунцево» и участка на проспекте Маршала Жукова.