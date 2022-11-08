Ефимов: Инвесторы создадут в столице более 1,2 тысячи рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объявил о строительстве в столице 18 новых зданий - 12 детсадов, пяти школ и спорткомплекса. Их создадут по трем новым соглашениям с девелоперами по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Она предполагает сооружение инвесторами объектов инфраструктуры при строительстве жилых домов. При этом город обеспечивает для них льготы.

«Инвестиции в эти проекты превысят 13,7 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Благодаря строительству данных объектов в городе появится свыше 1,2 тысячи рабочих мест».

Уже известно, в каких именно районах и когда появятся новые образовательные учреждения. С 2025 по 2028 годы постепенно будут сдавать 11 детсадов и четыре школы в Крюково, Царицыно, Южное Бутово, Чертаново Южное, Очаково-Матвеевское и Новой Москве. Всего в них создадут более тысячи рабочих мест. А в Басманном районе возведут спорткомплекс на 70 рабочих мест.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, согласно другому проекту в поселении Рязановское Новомосковского округа построят детсад и школу.

«Инвестиции в создание объектов составят 937,8 миллиона рублей, - добавил глава ведомства. - В школу смогут трудоустроиться 120 человек, в детский сад – 58».

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Программа МПТ расширилась в этом году. В ней теперь могут участвовать девелоперы, которые возводят сооружения для оказания комплексных логистических услуг.

Ещё одно изменение - если инвесторы обязуются быстро построить объект, то им полагается повышенная льгота. При сокращении сроков на полгода или на один год, льготу повысят на пять процентов, более чем на год – на 10 процентов.

Кроме того, упростились и условия программы, касающиеся привлечения других компаний к строительству объектов, а также предельного срока соглашения по созданию объектов МПТ, находящихся в составе жилого здания.

Инвесторы могут направлять заявки на участие через специальный онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.