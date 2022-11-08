Любитель ночного дрифта на Ленинском проспекте «попал» на видео и четыре протокола за нарушение ПДД

Дрифтера снял один из жильцов дома. Фото: кадр из видео

На 18-летнего дрифтера из Москвы составили четыре протокола об административных нарушениях после попытки потренировать заносы возле одной из многоэтажек на Ленинском проспекте в столице, следует из сообщения Госавтоинспекции Москвы. Свои катания любитель дрифта устроил ночью, в результате - попал на видео одного из раздраженных его выходкой жильцов. А дальше ролик попал к полицейским.

- На видео... автолюбитель грубо нарушает правила дорожного движения, подвергая других участников опасности на площадке под окнами дома, создавая шум и неудобства жильцам, — прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД провели проверку по размещенному в Интернете видео. Вскоре нарушителя задержали. В отношении его открыли административное производство по четырем статьям КоАП. Это и вождение без прав и в нетрезвом состоянии, и управление транспортным средством с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена, и нарушение требований страхования автогражданской ответственности.

Кроме того дрифтера доставили в отдел полиции Коньково, чтобы проверить на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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