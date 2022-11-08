Андрей Бочкарёв: Готовность скоропомощного комплекса на территории НИИ им Склифосовского превысила 95%

Скоропомощные комплексы оснащаются новейшей техникой – от КТ и МРТ-аппаратов до уникальных операционных. Фото: Е. Самарин/Пресс-служба мэра и Правительства Москвы.

Новый скоропомощной комплекс на территории городской больницы НИИ им. Н. В. Склифосовского практически готов. Вскоре современная клиника скорой помощи с вертолетной площадкой на крыше сможет принять первых пациентов.

«Возведение комплекса практически завершено. В настоящее время его готовность оценивается в 95 %. На объекте ведутся внутренние отделочные работы, продолжается благоустройство прилегающей территории», - рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Всего в столице будут открыты шесть скоропомощных комплексов. Они строятся в разных районах Москвы, все здания оборудуют вертолетными площадками для санитарной авиации. Комплексы скорой помощи появятся при крупных медицинских центрах, в том числе в городской клинической больнице имени С.П. Боткина, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова и ГКБ имени В.М. Буянова. Первым откроется комплекс в Склифе. Он будет рассчитан на прием 200 пациентов в сутки.

«Здесь будут созданы все необходимые условия для оказания экстренной медицинской помощи. В здании разместится высокотехнологичное оборудование, а разделение потоков пациентов и зонирование пространства позволит сделать работу более эффективной», - отметил Андрей Бочкарёв.

Приемные отделения скоропомощных комплексов будут работать по принципу «триажа». При поступлении пациентов в зависимости от тяжести состояния будут распределять по разным категориям – «красная», «желтая» и «зеленая». Такое зонирование позволит максимально быстро оказывать больным экстренную помощь.

«Новый корпус оснастят современным оборудованием в количестве 1684 единиц, - рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. - Комфортные условия в новом комплексе предусмотрены не только для самих пациентов, но и для посетителей: просторные зоны для ожидания, пока идет обследование попавшего по скорой больного, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии, места для встреч с врачами».

Сеть скоропомощных комплексов - это клиники нового формата, специально предназначенные для лечения экстренных больных. Каждое здание строится по индивидуальному проекту, с учетом сложившегося архитектурного облика больниц. Кроме НИИ скорой помощи имени Склифосовского в январе первых пациентов примет городская клиническая больница имени Вересаева. Скоропомощные комплексы на базе Боткинской больницы и больницы № 15 имени Филатова будут готовы в первой половине 2023 года. А во втором полугодии прием пациентов начнет экстренное отделение больницы имени Буянова. Ближе к концу года заработает и скоропомощной комплекс в клинике имени Пирогова. Перед этим в здании первой Градской больницы сделают капитальный ремонт.