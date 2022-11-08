Прокуратура опубликовала видео из квартиры в Москве, где мать выкинула годовалую девочку из окна Фото: стоп-кадр из видео

Прокуратура России по Москве поделилась кадрами, снятыми в квартире, где проживает мать, выкинувшая собственного ребенка из окна 11-го этажа. Одна из комнат сильно захламлена, на кухне беспорядок. По предварительной информации инцидент произошел именно там.

Сообщается, что пострадавшая — годовалая девочка. Мать ребенка госпитализировали.

Как уже писал KP.RU, следственный комитет столицы возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.

Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.

Напомним, утром 8 ноября в Чертаново жительница столицы взяла своего маленького ребенка, годовалую дочь, и выбросила из окна с 11 этажа. Девочка выжила, но находится в тяжелом состоянии. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.