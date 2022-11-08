Три автомобиля столкнулись на МКАД у развязки с шоссе Энтузиастов

Участники аварии значительно затруднили проезд в месте происшествия Фото: Департамент транспорта Москвы

Крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло около 10:30 8 ноября на внутренней стороне 108-го километра МКАД, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы. В аварию на подъезде к шоссе Энтузиастов попали грузовая ГАЗель, фура и легковой автомобиль.

Сколько человек пострадало в ДТП, а также кто стал виновником аварии, устанавливается. После инцидента было перекрыто движение по трем полосам из пяти. На текущий момент движение по этому отрезку Кольцевой полностью восстановлено, пострадавшие автомобили убрали с проезжей части.

Накануне KP.RU сообщил об аварии на 5-й Парковой улице в Москве, в результате которой перевернулся грузовик. Автомобиль столкнулся еще с двумя машинами в районе дома 54к1. В результате движение по улице оказалось значительно затруднено на некоторое время.