Дептранс предупредил москвичей о пробках 8 ноября и порекомендовал пользоваться общественным транспортом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дептранс предупредил о пробках вечером 8 ноября и попросил москвичей пользоваться городским транспортом. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Загруженность дорог в столице вечером прогнозируют на уровне в семь-восемь баллов. Как отмечают в транспортном ведомстве, причиной могут быть строительные работы и мелкие ДТП. Так, ограничения движения из-за строительных работ будут действовать на 14 км, 27 км, 85 км и 90 км МКАД, на проспекте Мира, в районе д. 198, на Волгоградском проспекте, д.45, а также в районе Кутузовского тоннеля в оба направления.

Основные заторы ожидают на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Как советуют в дептрансе, в центре лучше всего передвигаться на метро. По вылетным магистралям, где есть выделенные полосы, быстрее буде доехать на такси и наземном транспорте.

— А с помощью приложения «Московский транспорт» вы всегда можете построить мультимодальные маршруты, смотреть прибытие транспорта и не только, — добавили в ведомстве.

Ранее KP.RU писал, что из-за фейковых заказов в районе Фили образовалась многочасовая пробка из автомобилей такси.