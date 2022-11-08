Синоптик Шувалов пообещал москвичам «настоящую зиму» только в декабре

По прогнозам синоптиков, снегом столицу завалит только в декабре Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящая русская зима с устойчивыми морозами и снегом придет в столицу не раньше декабря, заявил в интервью Москве 24 руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. До этого, в ноябре погода останется крайне неустойчивой.

- Будут небольшие похолодания, которые сменятся очередным потеплением, и так до конца месяца, — отметил синоптик.

Для текущей рабочей недели в Москве Александр Шувалов спрогнозировал постоянные дожди и потепление.

Ранее KP.RU сообщил, что 10 и 11 ноября столица из-за аномального потепления догонит по уровню дневных температур курорты Краснодарского края. Там в эти же дни, как и в Москве ожидается 9-10 градусов тепла. А в четверг синоптики к тому же прогнозируют для столицы краткосрочные прояснения: сквозь зачастившие плотные облака будет проглядывать долгожданное солнце, дождей в этот день не ожидается.