В Зеленограде стало меньше нарушений в имущественно-земельной сфере

Благодаря постоянной профилактике на городских территориях сохраняется порядок Фото: Shutterstock

Итоги своей работы в Зеленограде с января по сентябрь 2022 года подвела Госинспекция по недвижимости. За это время окружные инспекторы провели обследование 933,8 гектара земли. Они обнаружили 226 земельно-имущественных нарушений и 44 самостроя площадью 6,8 тысячи квадратных метров. Как пояснил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, постоянная профилактика позволяет снижать количество нарушений среди пользователей городской недвижимости.

«В Зеленограде с начала года их количество снизилось на пять процентов, - отметил глава ведомства. - Также мы уделяем особое внимание освобождению городской территории от самостроя. За девять месяцев в Зеленограде было демонтировано 23 незаконных постройки общей площадью 14,7 тысячи квадратных метров».

По его словам, стихийных построек снесли на треть больше, чем в те же месяцы 2021 года. Тогда убрали 17 незаконных сооружений. Все освобожденные площадки приводят в порядок и благоустраивают.

Кроме того, Госинспекция по недвижимости постоянно уменьшает количество ветхих и аварийных построек в городе. С января по сентябрь в Зеленограде восстановили семь строений, ранее находившихся в плохом техническом состоянии.