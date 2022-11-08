Расписание «аэроэкспрессов» во Внуково и Шереметьево изменится с 12 до 30 ноября

Фото: пресс-служба «Аэроэкспресс»

С 12 по 30 ноября будет изменено расписание движения «аэроэкспрессов», следующих до Внуково и Шереметьево, из-за проведения плановых работ на железнодорожном полотне. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе компании.

Так, 13 ноября «аэроэкспрессы» отправлением в 06:00 и 08:00 не будут выезжать с Киевского вокзала. Также отменят и обратные рейсы из аэропорта, выезжающие в 07:00 и 09:00. Расписание других рейсов будет скорректировано, с учётом отмены этих четырёх.

После 13 же ноября, вплоть до 30 числа месяца, будет отменён ряд утренних и вечерних рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево. В качестве альтернативы поездам компания предлагает пользоваться автобусами «Аэроэкспресс», которые будут курсировать регулярно и без изменений.

Пассажирам настоятельно рекомендуют, в период с 12 по 30 ноября, лишний раз заходить на сайт компании и проверять наличие изменений в расписании.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве сократили интервал движения автобусов компании, следующих до аэропорта Шереметьево.