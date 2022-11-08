Москвича задержали за нападение на несовершеннолетнего на станции метро «Шоссе Энтузиастов»

Подозреваемого задержали по месту жительства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17-летний пассажир метро получил тяжелый удар по голове от незнакомого парня в подуличном переходе на станции столичной подземки «Шоссе Энтузиастов», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. После этого нападавший, чьи мотивы остались неизвестными, сбежал с места преступления.

- Потерпевшего осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении ведомства.

По факту происшествия следователи УВД на Московском метрополитене возбудили уголовное дело по статье о побоях, нанесенных несовершеннолетнему. Оперативники вскоре установили личность нападавшего. Им оказался 18-летний житель востока Москвы. Его задержали, когда он находился дома - в квартире одной из многоэтажек на 2-й Владимирской улице.

Подозреваемый заявил, что выбросил предмет, которым ударил попутчика. Причину нападения он назвать не смог.

Полиция решила не арестовывать нападавшего. Ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее KP.RU сообщил, что пассажир метро ударил женщину, которая не пропустила его, когда он хотел проскочить на станцию без билета. Он стал фигурантом уголовного дела.