МегаФон модернизировал сеть в «Outlet Village Белая Дача»

МегаФон модернизировал сеть для посетителей «Outlet Village Белая Дача» в Котельниках, в результате скорость мобильного интернета увеличилась вдвое. Фото: Shutterstock

МегаФон модернизировал сеть для посетителей «Outlet Village Белая Дача» в Котельниках, в результате скорость мобильного интернета увеличилась вдвое. Работы завершены в преддверии ноябрьских и новогодних распродаж, когда количество посетителей в магазинах традиционно возрастает.

Как отмечается в сообщении оператора, технические специалисты МегаФона установили современное оборудование на базовых станциях и задействовали новые частотные диапазоны. Это позволит исключить места со слабым покрытием сети, в первую очередь в зданиях, в которых расположены магазины: они имеют множество перегородок, препятствующих проникновению сотового сигнала.

Телеком-инфраструктура модернизирована как на территории аутлета, так и в близлежащем жилом комплексе «Белая дача парк» - строящемся объекте, где часть домов уже введена в эксплуатацию.

Всего за 10 месяцев 2022 года сеть МегаФона модернизирована в 150 жилого комплексах Москвы и области.