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НовостиУмные вещи8 ноября 2022 9:37

МегаФон модернизировал сеть в «Outlet Village Белая Дача»

Это один из крупнейших аутлетов России. Скорость мобильного интернета выросла в два раза
Павел ЧЕРНЫШОВ
МегаФон модернизировал сеть для посетителей «Outlet Village Белая Дача» в Котельниках, в результате скорость мобильного интернета увеличилась вдвое.

МегаФон модернизировал сеть для посетителей «Outlet Village Белая Дача» в Котельниках, в результате скорость мобильного интернета увеличилась вдвое.

Фото: Shutterstock

МегаФон модернизировал сеть для посетителей «Outlet Village Белая Дача» в Котельниках, в результате скорость мобильного интернета увеличилась вдвое. Работы завершены в преддверии ноябрьских и новогодних распродаж, когда количество посетителей в магазинах традиционно возрастает.

Как отмечается в сообщении оператора, технические специалисты МегаФона установили современное оборудование на базовых станциях и задействовали новые частотные диапазоны. Это позволит исключить места со слабым покрытием сети, в первую очередь в зданиях, в которых расположены магазины: они имеют множество перегородок, препятствующих проникновению сотового сигнала.

Телеком-инфраструктура модернизирована как на территории аутлета, так и в близлежащем жилом комплексе «Белая дача парк» - строящемся объекте, где часть домов уже введена в эксплуатацию.

Всего за 10 месяцев 2022 года сеть МегаФона модернизирована в 150 жилого комплексах Москвы и области.