Собянин анонсировал создание логистического центра для завода «Москвич» в Печатниках

Новый логистический центр, по мнению Сергея Собянина, позволит улучшить дорожную ситуацию в Москве, так как грузовикам не понадобится выезжать на городские улицы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Печатниках появится новый транспортно-логистический центр «Южный порт», с помощью которого на завод «Москвич» будут доставлять оборудование, сырье, необходимые комплектующие, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Создание транспортного узла обеспечит четырехстороннее соглашение между столичной мэрией, «КамАЗом», Московским автомобильным заводом и РЖД.

- Будут построены контейнерная и универсальная площадки для тяжеловесных грузов, а также складской комплекс. После открытия основную загрузку ТЛЦ обеспечит «Москвич», — уточнил Сергей Собянин.

Ожидается, что при работе центра на полную мощность центр через него будет проходить до 5,6 млн тонн грузов в год для различных предприятий Москвы. Сотрудниками транспортно-логистического узла станут порядка 1,5 тысячи человек.

Новый центр дополнит грузовой транспортный каркас, в который уже включены узлы «Ховрино» и «Кунцево-2».

Ранее KP.RU сообщил, что в столице досрочно открылся участок на Калужско-Рижской линии метро, до этого закрытый из-за прокладки нового тоннеля.