Пострадавшая при стрельбе в ижевской школе пожилая женщина умерла в больнице Москвы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пострадавшая при стрельбе в школе Ижевска 67-летняя женщина скончалась в больнице Москвы. Ранее ее привезли спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ имени Вишневского в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь пациентки почти полтора месяца, но спасти ее не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

По информации ведомства, в больницах столицы остаются четыре ребенка. Как отмечается, власти Республики Удмуртия окажут всю необходимую помощь родственникам погибшей.

Напомним, в школе №88 города Ижевска утром 26 сентября произошла стрельба, в результате которой погибли 18 человек, более 20 пострадали. Тяжелораненых, которых оказалось 15 человек, отправили спецбортом МЧС на лечение в Москву.

Стрелком оказался бывший ученик школы, который состоял на учете с диагнозом шизофрения. Как писал KP.RU, бывшие одноклассники отзывались о парне как о нелюдивом и агрессивном. После стрельбы он покончил с собой.