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НовостиОбщество8 ноября 2022 11:55

«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве на 9 ноября 2022 года

Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на весь день с 5:00 до 23:00
Ирина РЕБРИКОВА
Видимость в некоторых районах составит всего 300 метров

Видимость в некоторых районах составит всего 300 метров

Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 9 ноября в Москве будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного тумана, следует из данных на сайте Гидрометцентра России. Видимость составит от 300 до 800 метров.

Предупреждение будет действовать практически весь день - с 5:00 до 23:00. В ночь на 10 ноября и утром в четверг тумана не ожидается.

Неблагоприятные погодные явления будут связаны с потеплением, которое придет в ночь на 9 ноября в столичный регион. Как сообщал KP.RU ранее, будет облачно, пасмурно и тепло. Аномально высоко столбики термометра поднимутся в четверг и пятницу. В эти дни ожидается до +9 градусов.

В конце рабочей недели Москва по температурным показателям сравняется с Краснодарским краем. Там тоже ожидаются отклонения от нормы, но в сторону похолодания, из-за чего столичные термометры покажут ту же температуру, что и сочинские.