«Коллекционер кроссовок» из Москвы заманил к себе пять подростков и напоил их снотворным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве мужчина предложил компании посмотреть на его коллекцию кроссовок, а когда те оказались в его квартире, угостил ребят напитками со снотворным. Как пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, позже мама одной из девочек заявила в полицию об изнасиловании.

Потерпевшего подростка опросили. Она рассказала, что 6 ноября, в воскресенье в подъезде собственного дома на севере Москвы встретила соседа. Вместе с ней были ее четыре друга. Сосед предложил ребятам посмотреть на коллекцию кроссовок в его квартире. Подростки согласились и зашли в гости к мужчине. Там он угостил их некой «сонной водой», после чего все подростки заснули.

Как рассказала девушка, наутро она вспомнила, что мужчина на ней сидел.

Сообщается, что подозреваемого задержали. Проводится проверка.

Ранее KP.RU писал, что в московском метро педофил изнасиловал 11-летнюю девочку. Мужчину сразу же задержали, возбуждено уголовное дело.