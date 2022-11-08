Депздрав Москвы проверяет поликлинику, в которой 7-летней пациентке травмировали щеку

После визита к стоматологу ребенку понадобилась помощь других врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент здравоохранения Москвы проводит внутреннюю проверку в стоматологической поликлинике № 26 в Щукино, где 5 ноября 7-летняя пациентка получила неожиданную травму - дежурный стоматолог вместе с зубом просверлила ей десну и щеку, сообщают «Известия». При этом в депздраве утверждают, что ребенок не получил серьезных повреждений.

На следующий день мама с пострадавшей дочерью обратились детскую ГКБ имени Святого Владимира, и там челюстно-лицевой хирург осмотрел девочку и дал рекомендации по лечению. Госпитализация не понадобилась.

Мама пострадавшей пациентки написала заявление в полицию. К разбирательству подключился отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кстати, недавно специальность врача-стоматолога признали одной из самых высокооплачиваемых в столице. В Москве медика этой специализации предлагают, как сообщал KP.RU, ежемесячное вознаграждение в размере около 350 тысяч рублей.