В Москве шестилетний мальчик госпитализирован с сотрясением мозга после удара воспитательницы

Воспитательница детского сада в Москве избила шестилетнего ребенка за непослушание до сотрясения мозга Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве госпитализировали шестилетнего ребенка после избиения в детском саду. Воспитательница ударила мальчика по голове за то, что он бегал и не слушался. Ребенку понадобилась помощь врачей, пишут «Известия».

Инцидент произошел 7 ноября в детском саду района Северный. Мальчик рассказал, что воспитатель ударила его по голове в висок, так как он бегал и не слушался. После этого ему стало плохо, также его стошнило.

Приехавшая скорая помощь направила ребенка в Детскую городскую клиническую больницу им. Филатова. Ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга».

Сообщение о произошедшем передали в Бутырский межрайонный следственный отдел и Бутырскую межрайонную прокуратуру. Идет проверка.

Ранее KP.RU писал, что в Москве отстранили от работы почетную учительницу с 40-летним стажем, которая угрожала ученику-аутисту ударить и отрезать половой член. Родители собираются обратиться в правоохранительные органы.