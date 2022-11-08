Схема движения на юге Москвы изменится на полгода с 11 ноября

На выделенные полосы не пустят таксистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На юге Москвы от станции метро Автозаводская до Орехово и Царицыно на полгода изменится схема движения транспорта, сообщает столичный Дептранс. Новый режим организации движения начнет действовать с 22:00 11 ноября.

- Меры необходимы для создания приоритета для наземного городского транспорта. На популярной Замоскворецкой линии метро будет идти реконструкция тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская» и поезда курсировать не будут, - объяснили в Дептрансе Москвы, отметив, что будут запущены бесплатные компенсационные автобусы.

Появится шесть новых, но временных выделенных полос. Их расположат на всем протяжении 1-го Кожуховского проезда, 1-го Автозаводского проезда, улицы Автозаводской в районе дома 11, улицы Мастеркова на всем протяжении, Ленинской Слободе в границах Мастеркова и Велозаводской, на участке проспекта Андропова от Коломенского проезда до Нагатинской.

При этом проехать по ним сможет только общественный транспорт, такси не пустят. Также временно не смогут ездить таксисты по действующим выделенным полосам на Каширском шоссе, Пролетарском проспекте и проспекте Андропова.

Есть и другие изменения для автомобилистов. Подробнее смотрите схему на сайте Дептранса. В их числе, в частности - ввод одностороннего движения, перекрытие движения, запрет парковки.

При необходимости могут вводиться дополнительные ограничения.

Ранее KP.RU сообщил, что проезд по Московскому скоростному диаметру для автомобилей Москвы и Подмосковья решено оставить бесплатным.