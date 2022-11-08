Москвичи не смогут увидеть лунное затмение из-за облаков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве не получится посмотреть на лунное затмение. Как сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, причина в плотных облаках, которые закрыли все небо.

Полное лунное затмение обещали 8 ноября. Астрономы сообщали, что Луна должна окраситься в красновато-бурый оттенок и закрыть Уран.

В Москве Луна должна была показаться над горизонтом всего на полчаса к концу полутеневых фаз затмения. Однако из-за того, что небо полностью закрыто облаками, жителям и гостям столицы затмение оказалось недоступным.

Напомним, 25 октября жители столицы могли наблюдать частичное солнечное затмение. KP.RU писал, что астроном дал прогнозы на следующее подобное природное явление. Специалист считает, что в следующий раз в столице увидеть частичное затмение Солнца Луной можно будет в 2025 году. При этом почти полное затмение ожидают аж в 2061-ом.