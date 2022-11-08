Девушку в Москве несколько раз ударил ножом 20-летний возлюбленный из-за ревности Фото: Дмитрий Ахмадуллин

20-летний москвич был задержан полицией за то, что нанёс множественные порезы ножом своей 19-летней возлюбленной. Причиной агрессии стала ревность - молодой человек заподозрил подругу в неверности. Об этом пишет РЕН.ТВ со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что вечером 7 ноября в полицию поступил звонок о раненой девушке на Ярославском шоссе. До того как полиция прибыла на место, пострадавшую уже увезли медики в больницу.

Разбираясь в ситуации правоохранители обнаружили неподалёку, на той же улице, молодого мужчину с ножом. Выяснилось, что он начал подозревать свою девушку в измене и пара поругалась. Словесная перепалка закончилась тем, что неадекват достал нож и несколько раз ударил им возлюбленную.

Врачи выявили у девушки множество порезов и ран на груди, шее, голове и руках. Сейчас она в безопасности и находится в больнице, под постоянным наблюдением медиков. Полиция же начала проверку по факту случившегося.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве женщина зарезала из ревности жену своего любовника.