В Дептрансе Москвы напомнили, что из-за ремонта путей по выходным не ходит трамвай номер 6 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работы по ремонту путей на эстакаде на Волоколамском шоссе в Москве продолжаются, из-за этого в выходные дни не ходят трамваи № 6. Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Как отметили в ведомстве, вместо трамваев можно воспользоваться компенсационным автобусом № 06, который едет от метро «Сокол» (Гидропроект) до остановки «Братцево».

Также в дептрансе сообщили, что с 12 ноября по выходным после ремонта путей восстанавливается движение трамваев к метро «Сокол». Трамваи № 15, 23, 28 будут ходить по своим обычным маршрутам.

Ранее KP.RU сообщал, а также с 4:30 12 ноября по 2:30 14 ноября в Москве будет перекрыта часть Погонного проезда. Проезжую часть закроют для автомобилей из-за проведения запланированных строительных работ. Водителей просят заранее выбирать маршруты для объезда участка. Первый этап работ завершили с 4 по 7 число.