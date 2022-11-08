На МЦК остановлено движение поездов по часовой стрелке из-за человека на путях

На МЦК остановлено движение по часовой стрелке из-за человека на пути Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Московском центральном кольце (14) нет движения поездов по часовой стрелке из-за человека на путях. Об этом сообщили вечером в 18:16 по московскому времени 8 ноября в официальном телеграм канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Подробности случившегося и о состоянии человека на пути не сообщается.

В 18:29 по местному времени на канале ведомства появилось сообщение о том, что движение поездов восстановлено. Однако потребуется некоторое время, чтобы войти в график.

Ранее KP.RU писал, что работы по ремонту путей на эстакаде на Волоколамском шоссе в Москве продолжаются, из-за этого в выходные дни не ходят трамваи № 6. Как отметили в ведомстве, вместо трамваев можно воспользоваться компенсационным автобусом № 06, который едет от метро «Сокол» (Гидропроект) до остановки «Братцево».