Девятибалльные пробки зафиксированы в Москве вечером 8 ноября из-за дождя

Девятибалльные пробки зафиксированы в Москве вечером 8 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 17:00 во вторник, 8 ноября, в Москве наблюдается значительное снижение скорости движения транспорта. Пробки достигли девяти из десяти баллов, о чём свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Традиционно самыми многострадальными участками являются Садовое и Третье транспортное кольца. Также заметны длинные заторы на многих центральных улиц и бульваров, таких как Большая Лубянка, Тверская, Новый Арбат, Мясницкая и другие. Не обошли пробки и набережные - сейчас страдают Москворецкая, Котельническая и Кремлёвская.

Помимо прочего серьёзные пробки наблюдаются на проспекте Мира, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях и само собой МКАДе. Местами в городе идёт дождь, что также не упрощает ситуацию.

Ранее KP.RU сообщал о том, что впервые с апреля 2022 года пробки в Москве достигли девяти баллов 3 ноября.