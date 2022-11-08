Грабитель напал на жителя Москвы в Замоскворечье и забрал деньги с документами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46-летний житель Москвы находился в Замоскворечье, на Новокузнецкой улице, когда на него напал грабитель. Он ударил свою жертву, а затем вытащил у москвича из карманов всё, что в них было. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на слова начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимира Васенина.

Сообщается, что 31-летний уроженец Приморского края атаковал 46-летнего жителя Москвы, причинив ему телесные повреждения. После этого он обыскал карманы мужчины, и достал из них банковскую карту, документы и две тысячи рублей наличными.

Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали грабителя на улице Земляной Вал. Злоумышленник успел потратить украденные деньги, но остальное имущество вернули пострадавшему. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»), фигурант находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали грабителя по горячим следам, после того как он напал на женщину в ЗАО.