Ефимов: На арендованных городских участках инвесторы возведут 19 социальных учреждений

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Город по итогам аукционов с 2019 года оформил с инвесторами 19 договоров аренды земли. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общая площадь этих участков составляет 12,1 гектара. Причем их начальная цена в таких случаях равна 1,5 процента от их кадастровой стоимости. В планах инвесторов - строительство 19 социальных учреждений на полученных по льготной ставке площадках.

«В результате в Москве появится 125 тысяч квадратных метров недвижимости, - отметил заммэра. - Это физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения и культурно-досуговый центр».

Договора аренды оформляются на срок в зависимости от объемов строительства. Диапазон разный - от двух лет шести месяцев до семи лет четырех месяцев. Инвесторы затем оформят построенные здания в собственность.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, больше всего договоров заключили на строительство спортивных сооружений - 16. Их общая площадь - 117,9 тысячи квадратных метров.

«По условиям еще двух соглашений в столице возведут медучреждения общей площадью 5,1 тысячи квадратных метров, - добавил Гаман. - Кроме того, в городе появится досуговый центр площадью чуть более двух тысяч квадратных метров».

Известно, что участки находятся во всех округах столицы, кроме центра. На на юго-западе появятся четыре здания, на юге и в Новой Москве - по три, на юго-востоке, западе и в Зеленограде - по два. В остальных округах – по одному.