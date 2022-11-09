Ефимов: В новом году 15 участков бывших промзон начнут готовить к строительству

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва продолжает комплексно развивать бывшие промзоны и заброшки. Сегодня прорабатываются около 150 таких проектов. Их общая площадь - примерно две тысячи гектаров. Из них по 16 уже проводится активная работа. Сюда входят участки в семи округах столицы в районах Войковский, Головинский, Дмитровский, Зюзино, Кунцево, Можайский, Нагорный, Отрадное, Печатники, Текстильщики, Теплый Стан, Тимирязевский, Тропарево-Никулино, Хорошево-Мневники, а также Щукино и Ясенево. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в будущем году готовить к строительству станут 15 участков. В целом площадь получается солидная - 280,5 гектара!

«Там планируется возвести шесть миллионов квадратных метров недвижимости, - отметил заммэра. - Это жилые комплексы, высокотехнологичные производства, общественно-деловые объекты, детские сады, общеобразовательные школы, физкультурно-оздоровительные центры и новые центры развития детского творчества».

По его словам, разработка необходимой документации по планировке этих территорий уже началась. Причем в бывшей промзоне «Октябрьское Поле» даже приступили к строительству. Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, ещё по двум проектам, выполняемым городскими операторами, скоро начнутся проектирование и строительно-монтажные работы. Это территория 1 в бывшей промзоне «Южный порт» в Печатниках и участок на Одесской улице, владение 4–6 в Зюзино. Их общая площадь - около 26,4 гектара. На них может разместиться более 420 тысяч квадратных метров.

«В «Южном порту» планируется возвести высокотехнологичное производство и общественно-деловые объекты, а в Зюзине – современное жилье», - пояснил Гаман.

Такой же работой займутся параллельно ещё по трем договорам о комплексном развитии территорий (КРТ). Их оформили с правообладателями в 2021 и 2022 годах. Что же появится в этих бывших промзонах? Например, на 15,9 гектара в «Кунцево» построят 610 тысяч квадратных метров недвижимости. Это прежде всего комфортное жилье и социальная инфраструктура. То же самое планируют разместить и в «Братцево» на 22 гектарах. Здесь площадь будущих строений составит 550 тысяч квадратных метров. А в «Коровино» около пяти гектаров отдадут под общественно-производственные сооружения. Их общая площадь - 84 тысячи квадратных метров.