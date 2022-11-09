Гидрометцентр: облачная погода и туман ожидаются в Москве 9 ноября

Дождь и туман «порадуют» москвичей 9 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Облачную погоду, небольшой дождь и туман ожидают жители Москвы в среду, 9 ноября. Прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в столице воздух прогреется до 7-9 градусов выше нуля. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление при этом будет составлять 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура сохранится — будет также +7-9 градусов. При этом погода улучшится. Синоптики отмечают, что в регионе ночь пройдет преимущественно без осадков. Небо временами будет рассеиваться. Ветер сохранит направление и скорость.

Аналогичная погода ожидается и в 10-11 числах ноября, в том числе и ночью с четверга на пятницу.

Ранее KP.RU сообщал, что ночь со вторника на среду в Москве стала самой теплой в истории столицы как минимум с 1948 года.