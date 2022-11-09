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НовостиОбщество9 ноября 2022 6:40

Движение на салатовой ветке метро введено в график после падения человека на пути

Движение на Люблинско-Дмитровской линии осуществляется штатно
Наталья КОЛМЫКОВА
Движение на Люблинско-Дмитровской линии существляется в соответствии с графиком

Движение на Люблинско-Дмитровской линии существляется в соответствии с графиком

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской ветке московского метро осуществляется в штатном режиме по состоянию на 9:13. Об этом сообщает Телеграм-канал столичного Дептранса.

«Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) осуществляется в соответствии с графиком», - говорится в сообщении.

В 8:43 интервалы движения были временно увеличены из-за падения человека на пути на южном участке ветки.

Ранее KP.Ru сообщал о том, что из-за ремонта путей по выходным не ходит трамвай номер 6. Жители и гости столицы могут воспользоваться компенсационным автобусом № 06, который едет от метро «Сокол» (Гидропроект) до остановки «Братцево». Также в Дептрансе сообщили, что с 12 ноября по выходным после ремонта путей восстанавливается движение трамваев к метро «Сокол». Трамваи № 15, 23, 28 будут ходить по своим обычным маршрутам.