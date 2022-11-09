Синоптик Тишковец пообещал москвичам температурный взрыв 9 ноября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде 9 ноября. Как сообщил специалист, в Москве ожидают до 10 градусов тепла, что считается аномальным для этого дня.

На данный момент в Москве +7,6 градуса выше нуля. В течение дня столица будет находиться в секторе североатлантических воздушных масс, которые будут приносить не типичное для ноября тепло. Температура продолжит расти, причем взрывным образом, подчеркнул Тишковец, и днем составит 8-10 градусов выше нуля. В Московской области в этот день будет от 5 до 10 градусов тепла.

Ветер в столичном регионе 9 ноября будет юго-западным, со скоростью в 3-8 метров в секунду. Ожидаются осадки. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что Евгений Тишковец назвал минувшую ночь самой теплой за последние 74 года. В столице зафиксировали минимальную температуру в +5,8 градуса.