Специалист назвал главную проблему московских туристов

Чаще всего путешественники жалуются на плохой сервис Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Главную проблему московских туристов назвал руководитель консалтинговой компании в области бизнеса и маркетинговых коммуникаций SEA Company Андрей Шемякин. Эксперт рассказал «Мосленте», что чаще всего путешественники жалуются на плохой сервис.

Андрей Шемякин отметил, что не спасает от некачественного отдыха даже большая плата за него.

— Даже заплатив 50 тысяч рублей за ночь, вы можете столкнуться с полным непрофессионализмом персонала, грязными номерами и невкусной едой в ресторане, – сказал специалист.

Такая ситуация характерна для всей России. Эксперт рассказал, что у жителей столицы востребован отдых за городом. Туристы со всей России предпочитают Подмосковье, однако москвичи часто выбирают другие регионы, до которых можно добраться на машине.

Причиной этому становится сервис. Андрей Шемякин уточнил, что речь идёт о доступном отдыхе, так как стоимость хороших отелей не по карману большинству людей.

Ранее KP.RU писал, что туристы в Москве в среднем тратят 10 тысяч рублей в день. Порядка 70% от суммы уходит на питание и шоппинг.