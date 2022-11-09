Пять путепроводов возведут на северо-востоке Москвы до 2026 года

Один из путепроводов соединит пути Октябрьской железной дороги и МЦД-1 с Савеловским направлением МЖД Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Северо-Восточном административном округе Москвы планируют построить пять путепроводов до 2026 года. Началось проектирование трех из них, еще для двух готовят необходимую градостроительную документацию, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, один из путепроводов соединит пути Октябрьской железной дороги (ОЖД) и первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) с Савеловским направлением МЖД недалеко от улицы Академика Королева. Мостовое сооружение также построят через ж/д пути на Костромской улице и Юрловском проезде.

Кроме того, третий путепровод пройдет через МЦД и соединит улицу Добролюбова со Складочной, а остальные свяжут улицы Менжинского с Дудинкой, улицу Малыгина с Малыгинским проспектом.

С появлением новых путепроводов у водителей появятся новые маршруты движения, а пробки на дорогах сократятся.

Ранее KP.RU сообщал, проезд по МСД для транзитных автомобилей станет платным. Стоимость тарифа – 950 рублей.