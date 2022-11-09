Стало известно, как любят отдыхать москвичи

Названы главные предпочтения московских туристов Фото: Виктория ДУДИНА

Руководитель консалтинговой компании в области бизнеса и маркетинговых коммуникаций Андрей Шемякин рассказал «Мосленте» о главных предпочтениях московских туристов. Так, жители столицы любят отдыхать за городом. Эксперт отметил, что в ближайшей перспективе спрос на такой вид туризма будет только расти.

Также Андрей Шемякин рассказал, что российские туристы все чаще выбирают для отдыха стильные, бутиковые отели с персонализированным сервисом. Нужный уровень могут поддерживать небольшие гостиницы до 100 номеров. Таким образом туристы хотят получить максимальное уединение.

Представители поколения зумеров большое внимание уделяют экологии. Они готовы переплатить, если будут уверены, что организаторы отдыха заботятся о минимизации вреда для природы.

Кроме того, эксперт отметил, что сейчас молодое поколение чаще выбирает места, где можно обитать с минимальным контактом с персоналом.

Ранее KP.RU писал, что Андрей Шемякин назвал главную проблему московских туристов.