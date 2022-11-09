На севере Москвы снесли аварийные постройки

В Головинском районе на севере столицы стало меньше ветхих строений. Во время обследования специалисты Госинспекции по недвижимости заметили два заброшенных сооружения общей площадью 100 квадратных метров. Остатки кирпичных стен были разрисованы полустертыми граффити и надписями, вокруг - опавшая листва, ветки и запустение. Все это находилось на участке на Онежской улице, дом 14Б. Выяснилось, что здания появились здесь без каких-либо разрешений и необходимых документов. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров, эти строения признали потенциально опасными и подлежащими сносу.

«В одном здании отсутствовали кровля и окна, а от другого остались лишь основания стен из непрочной кирпичной кладки, - пояснил глава ведомства. - Оба объекта грозили обрушением».

Старые здания снесли силами ведомства. На освобожденном от аварийных строений участке уже навели порядок.