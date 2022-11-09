Собянин утвердил планы комплексного развития четырёх бывших промзон в разных районах Москвы

Сейчас большую часть территорий промзон занимают устаревшие складские помещения и гаражи. Вместо них появятся новые жилые многоэтажки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы по комплексному развитию четырех бывших промзон - «Алабушево», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция» и промзона на улице Кусковская. Их благоустройство и развитие позволит создать более 9 тысяч рабочих мест. Сейчас большую часть территорий промзон занимают устаревшие складские помещения, парковки, гаражи, автомойки и автостоянки. На их месте будет построено около 670 тысяч квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости.

«Часть построенного жилья будет использована для переселения граждан по программе реновации. Общий объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон составит 78,2 миллиардов рублей», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Территория бывшей промзоны «Кирпичные улицы» расположена в районе Соколиная Гора между Измайловским шоссе, улицей Вольная и Окружным проездом. На площади в 3,56 га будет построен современный жилой квартал с домами, куда будут переселены москвичи по программе реновации. Здесь же появится детсад, магазины, гаражные комплексы и другие объекты.

«Градостроительный потенциал участка составляет порядка 98 тысяч квадратных метров, в результате реализации проекта будет создано 250 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - 13 миллиардов рублей», - сообщили в мэрии.

Промзона на улице Кусковская расположена в районе Новогиреево, между Перовской эстакадой Северо-Восточной хорды и Большим Перовским прудом. Здесь также появится новый жилой квартал, в том числе для переселенцев по программе реновации. Рядом с жилыми многоэтажками построят скалолазный центр, кафе и магазины. В районе будет создано более 3 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит около 29,7 миллиарда рублей.

Бывшая промзона «Алабушево» занимает территорию 10,07 га. Она находится в Зеленограде и входит в состав крупнейшей площадки особой экономической зоны «Технополис «Москва». После реорганизации здесь появятся новые промышленные корпуса и общественные здания, в том числе отраслевой колледж.

«Градостроительный потенциал участка составляет свыше 195 тысяч квадратных метров, в результате реализации проекта будет создано порядка 2 тысяч рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 20,8 миллиардов рублей», - уточнили в пресс-службе.

На месте промзоны «Западная водопроводная станция» в Солнцево построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, объекты здравоохранения, промышленные и общественные здания. После окончания строительства здесь планируется создать около 4 тысяч рабочих мест. Инвестиции в строительство составят более 14,7 миллиардов рублей.