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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 10:53

Выбросившую из окна годовалую дочь москвичку выписали из больницы и повезли на допрос

Женщину везут на допрос
Мила ГЕНЬ
Выбросившую из окна 11 этажа годовалую дочь москвичку выписали из больницы

Выбросившую из окна 11 этажа годовалую дочь москвичку выписали из больницы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщину, которая выкинула свою дочь из окна с 11 этажа, выписали из медицинского учреждения. Сейчас ее везут в подразделение Следственного комитета Москвы для проведения следственных действий, сообщили в Телеграм-канале ведомства.

Напомним, инцидент произошел утром 8 ноября. Жительница Чертаново выбросила из окна кухни свою маленькую дочь. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали, но спасти ее не удалось. Как писал KP.RU, утром 9 ноября она скончалась в больнице.

После совершения преступления мать выброшенной девочки попыталась покончить с собой. Ее нашли без сознания прибывшие на место оперативники. В состоянии тяжелого психоза женщину госпитализировали. Теперь она выписана, и ее могут допросить по делу об убийстве малолетнего ребенка.

Также ранее сообщалось, что в последние дни перед случившимся женщина находилась в подавленном состоянии из-за развода с отцом погибшей малышки.