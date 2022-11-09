Выбросившую из окна годовалую дочь москвичку выписали из больницы и повезли на допрос

Выбросившую из окна 11 этажа годовалую дочь москвичку выписали из больницы Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщину, которая выкинула свою дочь из окна с 11 этажа, выписали из медицинского учреждения. Сейчас ее везут в подразделение Следственного комитета Москвы для проведения следственных действий, сообщили в Телеграм-канале ведомства.

Напомним, инцидент произошел утром 8 ноября. Жительница Чертаново выбросила из окна кухни свою маленькую дочь. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали, но спасти ее не удалось. Как писал KP.RU, утром 9 ноября она скончалась в больнице.

После совершения преступления мать выброшенной девочки попыталась покончить с собой. Ее нашли без сознания прибывшие на место оперативники. В состоянии тяжелого психоза женщину госпитализировали. Теперь она выписана, и ее могут допросить по делу об убийстве малолетнего ребенка.

Также ранее сообщалось, что в последние дни перед случившимся женщина находилась в подавленном состоянии из-за развода с отцом погибшей малышки.