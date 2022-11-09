Представительство Многофункционального миграционного центра Москвы заработало в Таджикистане

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ММЦ Москвы — Многофункциональный миграционный центр — открыл свое представительство в Республике Таджикистан. Он будет помогать трудовым мигрантам в поиске работы на территории столичного региона, проводить необходимые проверки, включая профессиональные навыки, знание русского языка и наличия разрешения на работу в России. ММЦ также будет помогать работодателям Москвы и Подмосковья в поиске потенциальных сотрудников.

— Открытие в Таджикистане представительства Многофункционального миграционного центра будет способствовать дальнейшему развитию дружеских отношений и взаимовыгодному сотрудничеству между Москвой и Душанбе. Представительством во взаимодействии с уполномоченными ведомствами Республики Таджикистан будет осуществляться весь комплекс мероприятий по поиску и подбору сотрудников, обладающих необходимыми навыками и квалификацией, для работы на важнейших проектах Москвы и Московской области в сфере транспорта, строительства, ЖКХ. Это позволит создать эффективный механизм привлечения на столичные объекты трудовых мигрантов из республики, – заявила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на церемонии открытия представительства в Душанбе.

Представительство будет вести базы вакансий и соискателей, помогать с оценкой профессиональных компетенций кандидатов на трудоустройство, содействовать в организации онлайн-собеседований. У сотрудников представительства Центра граждане Таджикистана смогут получить консультации по правилам пребывания и работы в РФ, узнать, как оформить миграционную карту, предварительно подать заявление на патент и получить помощь по покупке билетов.

По словам министра Марии Багреевой, из 800 тысяч ежегодно выдаваемых в Москве и Подмосковье трудовых патентов, половина приходится на граждан Таджикистана. С января по октябрь этого года их доля — 48% от общего числа оформленных в ММЦ патентов.

— На начало ноября 2022 года в Москве и области находилось свыше 400 тысяч граждан республики, 80% из которых – трудовые мигранты. Основная часть из них трудится на объектах сферы строительства, – рассказала Багреева.

С 2021 году аналогичное представительство ММЦ работает в Узбекистане.