Поезда Курского направления и D2 следуют в сторону Подмосковья со всеми остановками

Поезда в сторону Московской области вновь следуют со всеми остановками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электрички Курского направления МЖД и поезда D2 вновь следуют в сторону Подмосковья с остановкой на станции Покровское на юге Москвы, сообщает столичный Дептранс.

«Поезда D2 и Курского направления в область снова следуют со всеми остановками» - говорится в Телеграм-канале ведомства.

Ранее машинисты составов были вынуждены проходить эту платформу без остановки, так как транспорт перенаправили на другой путь из-за технической неисправности. Как сообщал KP.RU, в районе станции Царицыно оказался поврежден контактный провод. На текущий момент неисправность полностью устранена, поезда идут по своему пути.

Кстати, на минувшей неделе пассажирам поездов МЦД-2 и Курского направления Московской железной дороги уже приходилось сталкиваться с аналогичными проблемами, но на станции Новохохловская. 4 ноября 2022 года упомянутую платформу составы проезжали без остановки из-за задымления на станции. Сотрудники оперативных служб быстро устранили его и последствия, при происшествии никто не пострадал.