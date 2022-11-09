Жилые дома для участников реновации строят в 66 районах Москвы

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Новоселами реновации становятся все больше москвичей. Для них сегодня строят 168 домов. Их общая площадь - 2,8 миллиона квадратных метров. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, эти работы развернулись в 66 районах города.

«Больше всего новостроек возводится в Головинском районе на севере столицы – 10 зданий, - отметил заммэра. - По восемь домов - в Перово на востоке и Можайском районе на западе».

По его словам, сейчас также проектируются еще 233 дома. Известно, что более половины возводимых сегодня квартир планируется выделить для переселенцев, попавших в первый этап реновации.

«Всего порядка 30 тысяч семей смогут получить жилье в этих новостройках», - уточнил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

ЦИФРЫ

Участниками реновации жилья в Москве стали около 1 миллиона человек. В планах - расселение 5175 домов.

Для новостроек подобрана 561 стартовая площадка на 8,9 миллиона квадратных метров недвижимости.

С начала программы, то есть с 2017 года, в городе снесли 124 жилых дома, в том числе в 2022 году – 44 здания.

В этом году уже передали под заселение 48 «стартовых» жилых домов. Всего в 2022-м новоселы получат 72 «стартовых» дома.

До конца декабря в Москве начнется переселение более 10 тысяч участников реновации. Для них передадут 20 многоэтажек.

Всего до Нового года по программе планируется ввести в эксплуатацию 33 новостройки.