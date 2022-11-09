Названа возможная причина задержания блогера Некоглая

Задержание блогера Некоглая в Москве может быть связано с нарушением миграционного законодательства Фото: ютуб-канал Некоглая

Задержание блогера Некоглая может быть связано с нарушением миграционного законодательства, передают РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

21-летний Николай Лебедев приехал в Москву из столицы Молдовы, Кишинева. Как ранее сообщал KP.RU, популярного Youtube-блогера Некоглая задержали 9 ноября в Москве. До этого он выложил на своем канале пародию на российского военного. Кадры, которые решил переснять блогер, запечатлели героический поступок солдата, который голыми руками отбрасывал от себя гранаты, падающие на него с дронов.

Николай Лебедев снял пародию, где выступил в главной роли, лежа на полу на ковре. Блогер уже удалил скандальный ролик, однако видеозапись успела заинтересовать правоохранительные органы. Сообщалось, что ролики Некоглая проверит Генпрокуратура на наличие нарушений по статье о дискредитации российской армии.