Депздрав Москвы предупредил о вреде лекарственных настоек

Регулярное употребление лекарственных настоек способно вызвать гепатит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лекарственные настойки на основе спирта и растительных экстрактов - в том числе сиропы от кашля - могут привести к повреждению печени вплоть до токсического гепатита, сообщила в комментарии агентству «Москва» ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Юлия Шевцова.

- Как бы ни был целебен основной ингредиент, его лечебное действие при чрезмерном употреблении может превратиться в токсическое, особенно при сочетании с алкоголем, - подчеркнула Юлия Шевцова.

Эксперт добавила, что возникшая патология печени может долго развиваться без проявления симптомов. Кроме того, Юлия Шевцова подчеркнула, что особенно опасно бесконтрольное употребление таких настоек для детей. Их системы органов еще продолжают развиваться и не способны полностью вывести из организма такой опасный продукт, как этиловый спирт.

Ранее KP.RU сообщил, что Посты для быстрой записи на прием появились в двух онкоцентрах Москвы. Пациенту смогут единовременно записаться на несколько исследований и консультаций.