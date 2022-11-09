«Детский автогородок» открылся в Битцевском лесу на юге Москвы

Все элементы в автогородке пропорционально уменьшены. Фото: пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы

На юге Москвы в Битцевском лесу в районе Ясенево начал работать рекреационный центр «Детский автогородок», сообщает сайт мэра и правительства столицы. Территория площадью около 640 квадратных метров расположилась на месте снесенных гаражей.

- Участок снабжен проезжей частью, тротуарами, островками безопасности, регулируемыми и нерегулируемыми перекрестками, дорожными и пешеходными светофорами, путевыми знаками, железнодорожным переездом, искусственной неровностью, макетами школы и остановки общественного транспорта, - рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Дети из расположенных в округе школ и детсадов смогут наглядно изучать правила дорожного движения. При этом все элементы автогородка пропорционально уменьшены, что поможет детям проще понимать обстановку. Площадка рассчитана на детей от трех до 12 лет.

Рядом обустроена парковка почти на 150 машино-мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории автогородка есть туалет, вдоль дорожек установлены скамейки.

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