Число предложений жилья в новостройках увеличилось почти на 25% в Москве

В основном речь идет о недвижимости комфорт-класса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новой Москве фиксируется рост предложений на рынке новостроек. Число квартир на продажу увеличилось почти на 25% всего за три месяца, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков «Метриум».

Эксперты отмечают, что количество предложений растет и в старой Москве, однако здесь застройщики увеличили число новых жилых объектов всего на 3,5%. В основном речь идет о недвижимости комфорт-класса.

В ТиНАО число проектов, находящихся в стадии реализации, в третьем квартале 2022 года возросло с 32 до 37. Новые квартиры не уступают по качеству старомосковским, но являются более бюджетными.

По словам директора «А101» Анны Боим, динамика предложений на жилье говорит о нормализации рынка. Она отметила, что с июня девелоперы вывели больше новой недвижимости, при этом цены перестали расти.

Ранее KP.RU сообщал, что жилые дома для участников реновации строят в 66 районах Москвы. Больше всего новостроек возводят в Головинском районе – 10 зданий.